НБУ зарегистрировал еще две коллекторские компании

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Национальный банк зарегистрировал еще два юридических лица как коллекторские компании, все, кто проводит такую деятельность, должны зарегистрироваться до 14 октября.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Регистрацию прошли ООО "ЮФ" ЕССАЙМЕНТ "(ЕГРПОУ 43788767) и ООО" ЮК "ЕССАЙМЕНТ" (ЕГРПОУ 43667090). Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 13 сентября.

Все компании, которые на день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и планировали продолжать ее, имели срок (с 14 июля в 13 августа 2021), чтобы подать в НБУ необходимые документы для включения в реестр коллекторских компаний.

По результатам обработки документов НБУ регистрирует учреждения, которые отвечают всем требованиям. Другие юридические лица, планирующие получить статус коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в Национальный банк.

Только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

В НБУ обратили внимание, что после 14 октября 2021 года, в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.

Информация о зарегистрированных коллекторские компании - по ссылке.

Напоминаем:

Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке и получили статус коллекторских компаний.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, что, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-ІХ, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов.

Экономическая правда