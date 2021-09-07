Нацбанк зареєстрував перші п'ять колекторських компаній

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Перші юридичні особи пройшли процедуру реєстрації в Національному банку та набули статусу колекторських компаній.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Йдеться про компанії:

ТОВ "КОМПАНІЯ АКСІЛІУМ" (ЄДРПОУ 43227197);

ТОВ "ІНФІДІС" (ЄДРПОУ 41476560);

ТОВ "ФІНТЕХ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 44364802);

ТОВ "СЛУЖБА ВИКОНАННЯ СТЯГНЕННЯ" (ЄДРПОУ 44303859);

ТОВ "УКРАЇНСЬКА КОЛЕКТОРСЬКА АГЕНЦІЯ" (ЄДРПОУ 41501722).

Зазначається, що такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 3 вересня 2021 року.

У НБУ нагадали, в Україні у 2021 році вперше з'явилося законодавче регулювання поведінки колекторських компаній та фінансових установ під час урегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами. Щоб мати можливість надавати колекторські послуги, установа повинна пройти реєстрацію в НБУ.

Усі компанії, які на день уведення в дію відповідних законодавчих вимог здійснювали діяльність з урегулювання простроченої заборгованості й планували продовжувати її, мали місячний термін (із 14 липня до 13 серпня 2021 року), щоб подати до НБУ необхідні документи для включення до реєстру колекторських компаній.

"Національний банк за результатами опрацювання поданих документів здійснює реєстрацію установ, які відповідають усім вимогам законодавства", - пояснили в регуляторі.

Інші юридичні особи, що планують набуття статусу колекторської компанії, мають необмежені строки звернення з цією метою до Національного банку.

При цьому, лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

У НБУ звернули увагу, що після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг із урегулювання простроченої заборгованості.

Інформація про зареєстровані колекторські компанії - за посиланням.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4241, що, зокрема, заборонить колекторським компаніям вдаватися до шантажу боржників.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, яким зокрема посилюється захист боржників від шантажу з боку колекторів.

Повідомлялось, що місячний термін подання документів для реєстрації юросіб, що мали намір набути статус колекторської компанії, завершився 13 серпня - документи подали 64 компанії.

Економічна правда