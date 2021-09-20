Нацбанк зарегистрировал еще три коллекторские компании

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Еще три компании прошли регистрацию и получили статус коллекторских компаний - ООО "ЦЕЛТИС", ООО "КК "ТАЛИОН "и ООО "ЕССАЙМЕНТ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме этого, две финансовые компании - ООО "ФК "КОШТ" и ООО "ФК "РЕЗОНАНС-КАПИТАЛ" - получили лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 17 сентября 2021 года.

В регуляторе добавили, что на сегодняшний день зарегистрировано десять коллекторских компаний.

Информация о зарегистрированных коллекторских компаниях - по ссылке.