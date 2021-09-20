Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк зарегистрировал еще три коллекторские компании

Понедельник, 20 сентября 2021, 18:00
 
unsplash

Еще три компании прошли регистрацию и получили статус коллекторских компаний - ООО "ЦЕЛТИС", ООО "КК "ТАЛИОН "и ООО "ЕССАЙМЕНТ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме этого, две финансовые компании - ООО "ФК "КОШТ" и ООО "ФК "РЕЗОНАНС-КАПИТАЛ" - получили лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 17 сентября 2021 года.

В регуляторе добавили, что на сегодняшний день зарегистрировано десять коллекторских компаний.

Информация о зарегистрированных коллекторских компаниях - по ссылке.

Напоминаем:

Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке и получили статус коллекторских компаний.

Национальный банк зарегистрировал еще два юридических лица как коллекторские компании, все, кто проводит такую деятельность, должны зарегистрироваться до 14 октября.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, что, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-ІХ, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Один топ-менеджер НБУ предлагает повысить ставку до 9% к концу 2021 года 20 сентября 2021, 15:15
KSE: госбюджет может недополучить прибыль НБУ 18 сентября 2021, 10:59
Регулятор приобрел на межбанке 20 миллионов долларов 17 сентября 2021, 17:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!