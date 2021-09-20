Нацбанк зарегистрировал еще три коллекторские компании
Еще три компании прошли регистрацию и получили статус коллекторских компаний - ООО "ЦЕЛТИС", ООО "КК "ТАЛИОН "и ООО "ЕССАЙМЕНТ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Кроме этого, две финансовые компании - ООО "ФК "КОШТ" и ООО "ФК "РЕЗОНАНС-КАПИТАЛ" - получили лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 17 сентября 2021 года.
В регуляторе добавили, что на сегодняшний день зарегистрировано десять коллекторских компаний.
Информация о зарегистрированных коллекторских компаниях - по ссылке.
Напоминаем:
Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке и получили статус коллекторских компаний.
Национальный банк зарегистрировал еще два юридических лица как коллекторские компании, все, кто проводит такую деятельность, должны зарегистрироваться до 14 октября.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, что, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.
Президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-ІХ, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов.
Экономическая правда
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