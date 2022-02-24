На безналичные расчеты нет никаких ограничений – НБУ

Безналичные расчеты не ограничены, система электронных платежей работает исправно.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

"Подчеркиваем, что Национальный банк не вводил ограничений на безналичные расчеты, в частности на расчеты через POS-терминалы в точках торговых сетей. Все безналичные расчеты можно производить без ограничений", - сообщили в регуляторе.

НБУ отметил, что безналичные расчеты являются самым безопасным и надежным способом оплаты в текущих условиях.

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает в обычном режиме. Банки Украины подключены к СЕП и производят платежи клиентов в штатном режиме и без перебоев.