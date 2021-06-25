"Нафтогаз" определится с выпуском еврооблигаций осенью – Витренко

НАК "Нафтогаз" летом будет готовиться к возможному выпуску еврооблигаций, однако решение о целесообразности их размещения окончательно примут осенью.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал председатель НАК Юрий Витренко.

"(...) мы можем рассчитывать на преимущественно удачное размещение еврооблигаций, к которому подготовимся к осени. И будем решать осенью, хотим мы или нет размещать еврооблигации", - сказал он.

Витренко отметил, что смена руководства не повлияла на настроения инвесторов. Это видно из котировок еврооблигации, доходность которых уменьшается, добавил он.

По недавнему размещения выпущенных под госгарантии еврооблигаций "Укравтодора", Витренко поздравил коллег, и сравнил выпуск с ситуацией "Нафтогаза".

"Но если мы посмотрим на котировки еврооблигаций "Нафтогаза", то они пока торгуются примерно на одинаковом уровне при том, что у нас нет государственных гарантий, в отличие от "Укравтодора". Это означает, что инвесторы не менее положительно оценивают перспективы "Нафтогаза", - отметил председатель правления.

Среди целей возможного размещения еврооблигаций Витренко назвал оптимизацию кредитного портфеля в Украине с замещением более дорогих кредитов при благоприятной конъюнктуре, оптимизацию портфеля еврооблигаций "Нафтогаза" для растягивания погашений во времени, а также - инвестиции.

"И не только в добычу, а, например, в сектор теплокоммунэнерго. Инвестиции, которые будут ориентированы на энергоэффективность", - добавил Витренко.

Сейчас на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", размещенные в 2019 году: трехлетние на 335 млн долл под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), семилетние на 500 млн долл под 7,625%.

Напоминаем:

Основным источником финансирования бизнес-стратегии "Нафтогаза" до 2025 года являются собственные средства, но выпуск евробондов также крайне важен для ее реализации.

"Укравтодор" выпустил евробонды на 700 млн долларов под 6,25% годовых на срок 7 лет под государственные гарантии/