Коболев о деле "газа Жеваго": Не уверен, что есть желание доводить его до суда

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Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что его не допрашивали по делу по так называемому "газу Жеваго", по его словам, следствие не желает доводить дело до суда.

Об этом Коболев сказал в интервью Forbes.

"Эта история (о "газе Жеваго" - ред.) имеет корни с 1990-х. Тогда такое случалось часто, таких "спорных газов" – много. Есть спорный газ "УкрГазЭнерго"; большие объемы требует вернуть "Укрнафта". У каждой из этих споров своя история.

В 2005 или 2006 году Жеваго удалось получить документы от руководства "Нафтогаза", подтверждающие его позицию – что "Нафтогаз" через свою компанию "Укртрансгаз" присвоил его газ. Это позволило в суде вернуть ситуацию в пользу его компании – "Укрэнергосбыт". Неясно, справедливо выдали документы или нет, но суд обязал "Укртрансгаз" вернуть газ этой компании", - рассказал он.

"Жеваго в 2014 или 2015 годах приезжал ко мне и пытался договориться. Я сказал, что рассматривать мировые соглашения я не готов, "Нафтогаз" не готов. Он расстроился", - добавил Коболев.

По его словам, за стол переговоров в 2020 году "Нафтогаз" вернула судебная система, Государственная исполнительная служба и Минюст.

"Как? В начале 2020 года компания "Фин-Инвест", которой "Укрэнергосбыт" уступил право на спорный газ, через суд смогла изменить способ исполнения судебного решения – вместо газа со счетов "Нафтогаза" она начала списывать деньги. Она успела списать более 200 млн грн из общей суммы около 2 млрд грн. Если бы не потеря денег, вопрос и дальше лежал бы на полке, нам было невыгодно его трогать.

О том, что деньги списываются и нужно что-то срочно делать, хорошо знали на Банковой, в Минюсте, о ней знал председатель СБУ Иван Баканов. Все понимали, что мы выбираем между плохим вариантом – отдать газ – и очень плохим вариантом – отдать деньги. Хороший вариант здесь, к сожалению, больше не остался", - отметил экс-глава НАК.

Коболев "не уверен", что есть желание доводить это дело до суда.

"Ни меня, ни независимых членов наблюдательного совета не допрашивали по делу. Это удивительно. Если хотите найти истину – допросите членов наблюдательного совета", - подчеркнул он.

"Я связываю попытки преследования, обысков и запугивания исключительно с желанием создать дымовой занавес, переложить ответственность за провалы в "Нафтогазе" после моего увольнения на предшественников.

После уничтожения корпоративного управления в 2021 году "Нафтогаз" плавно превращается в банкрота, снова просит деньги из госбюджета. Новое руководство госкомпании также совершило катастрофическую ошибку летом – они не закупили своевременно газ", - ответил Коболев на вопрос о причинах обыска.

Напомним:

Силовики провели обыск у бывшего руководителя "Нефтегаза" Андрея Коболева по делу об отчуждении газа на 2,2 млрд грн в 2020 году.

Споры по этому газу велись еще с 1999 года. Тогда ЗАО "Укрэнергосбыт" передало государственному предприятию "Укртрансгаз" (УТГ) 418 млн куб м газа. Последнее должно было поставить топливо потребителям, которых укажет "Укрэнергосбыт".

Однако из этого объема была поставлена только часть газа, а в газотранспортной системе осталось 305 млн куб. м топлива. Именно на них стороны судились 20 лет.

В 2019 году в конфликте появилась третья сторона – связанная с Константином Жеваго ООО "ФК "Фин-инвест", которое выкупило право на получение 305 млн куб м газа. Впоследствии суд постановил взыскать с УТГ эквивалент этого газа – 2,3 млрд грн.

Тогда в "Укртрансгазе" действия "Укрэнергосбыта" и "Фин-инвеста" назвали "имеющими признаки мошенничества".

В середине 2020 года права требования от "Укрэнергосбыта" перешли к другой фирме - ООО "Профи-Газ", связанной с киевским бизнесменом Игорем Вороновым. Уже в конце года в Нафтогазе решили заключить мировое соглашение с этим пулом "мошеннических" фирм.

УТГ попросил "Нафтогаз" оформить договор займа на 300 млн куб м газа, чтобы отдать их "Профи-Газ", которая на момент принятия мировой юридически имела на это право. Соглашение было утверждено решениями суда от 10 и 13 ноября.

Таким образом, газ стоимостью 2,2 млрд грн получила компания Профи-Газ.

Разборки между бывшими и нынешними собственниками "Укрэнергосбыта" за права на объем газа до сих пор продолжаются. В конце 2021 года Верховный суд подтвердил решение о признании недействительным договора 2018 по купле-продаже акций компании "Укрэнергосбыт" компании "Профи-Газ".

"Укртрансгаз" требует у "Нафтогаза" возместить ему причиненный ущерб путем возврата 305 млн кубометров природного газа, который передали ООО "Профи газ".

Подробно о том, как "Нафтогаз" потерял 300 млн кубов газа читайте в статье ЭП: Назад в 90-е: "Укртрансгаз" хочет отдать "мошенникам" газа на 2 миллиарда