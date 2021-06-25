"Нафтогаз" визначиться з випуском єврооблігацій восени – Вітренко

НАК "Нафтогаз" влітку готуватиметься до можливого випуску єврооблігацій, однак рішення щодо доцільності їхнього розміщення остаточно ухвалять восени.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів голова НАК Юрій Вітренко.

"(...) ми можемо розраховувати на переважно вдале розміщення єврооблігацій, до якого підготуємося до осені. І вирішуватимемо восени, хочемо ми чи ні розміщувати єврооблігації", – сказав він.

Вітренко зауважив, що зміна керівництва не вплинула на настрої інвесторів. Це видно з котирувань єврооблігації, прибутковість яких зменшується, додав він.

Щодо нещодавнього розміщення випущених під держгарантії єврооблігацій "Укравтодору", Вітренко привітав колег, та порівняв випуск з ситуацією "Нафтогазу".

"Але якщо ми подивимося на котирування єврооблігацій "Нафтогазу", то вони наразі торгуються приблизно на однаковому рівні при тому, що у нас немає державних гарантій, на відміну від "Укравтодору". Це означає, що інвестори не менш позитивно оцінюють перспективи "Нафтогазу", - зазначив голова правління.

Серед цілей можливого розміщення єврооблігаційних Вітренко назвав оптимізацію кредитного портфеля в Україні із заміщенням більш дорогих кредитів за сприятливої кон'юнктури, оптимізацію портфеля єврооблігацій "Нафтогазу" для розтягування погашень у часі, а також – інвестиції.

"І не тільки у видобуток, а, наприклад, у сектор теплокомуненерго. Інвестиції, які будуть орієнтовані на енергоефективність", - додав Вітренко.

Наразі на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", розміщені у 2019 році: трирічні на 335 млн дол під 7,375% і п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів в євро викупив ЄБРР), семирічні на 500 млн дол під 7,625%.

Нагадуємо:

Основним джерелом фінансування бізнес-стратегії "Нафтогазу" до 2025 року є власні кошти, але випуск євробондів також украй важливий для її реалізації.

"Укравтодор" випустив євробонди на 700 мільйонів доларів під 6,25% річних на строк 7 років під державні гарантії.