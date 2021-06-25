Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз" визначиться з випуском єврооблігацій восени – Вітренко

П'ятниця, 25 червня 2021, 14:12
 

НАК "Нафтогаз" влітку готуватиметься до можливого випуску єврооблігацій, однак рішення щодо доцільності їхнього розміщення остаточно ухвалять восени.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів голова НАК Юрій Вітренко.

"(...) ми можемо розраховувати на переважно вдале розміщення єврооблігацій, до якого підготуємося до осені. І вирішуватимемо восени, хочемо ми чи ні розміщувати єврооблігації", – сказав він.

Вітренко зауважив, що зміна керівництва не вплинула на настрої інвесторів. Це видно з котирувань єврооблігації, прибутковість яких зменшується, додав він.

Щодо нещодавнього розміщення випущених під держгарантії єврооблігацій "Укравтодору", Вітренко привітав колег, та порівняв випуск з ситуацією "Нафтогазу". 

"Але якщо ми подивимося на котирування єврооблігацій "Нафтогазу", то вони наразі торгуються приблизно на однаковому рівні при тому, що у нас немає державних гарантій, на відміну від "Укравтодору". Це означає, що інвестори не менш позитивно оцінюють перспективи "Нафтогазу", - зазначив голова правління.

Серед цілей можливого розміщення єврооблігаційних Вітренко назвав оптимізацію кредитного портфеля в Україні із заміщенням більш дорогих кредитів за сприятливої кон'юнктури, оптимізацію портфеля єврооблігацій "Нафтогазу" для розтягування погашень у часі, а також – інвестиції. 

"І не тільки у видобуток, а, наприклад, у сектор теплокомуненерго. Інвестиції, які будуть орієнтовані на енергоефективність", - додав Вітренко.

Наразі на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", розміщені у 2019 році: трирічні на 335 млн дол під 7,375% і п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів в євро викупив ЄБРР), семирічні на 500 млн дол під 7,625%.

Нагадуємо:

Основним джерелом фінансування бізнес-стратегії "Нафтогазу" до 2025 року є власні кошти, але випуск євробондів також украй важливий для її реалізації.

"Укравтодор" випустив євробонди на 700 мільйонів доларів під 6,25% річних на строк 7 років під державні гарантії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз єврооблігації

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ексзаступник міністра енергетики Рябчин став радником Вітренка 24 червня 2021, 14:10
"Нафтогазу" та його компаніям заборгували 125 мільярдів: як влада пропонує виходити з кризи 24 червня 2021, 09:00
Наглядова рада "Нафтогазу" може у четвер розглянути відсторонення Вітренка 23 червня 2021, 16:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!