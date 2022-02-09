"Нафтогаз" отсудил у газсбыта Фирташа 1,5 миллиарда долга

getty images

Суд удовлетворил иск "Нафтогаза" к ООО "Львовгаз сбыт" из группы Дмитрия Фирташа и решил взыскать с ответчика 1,53 млрд грн задолженности по договору купли-продажи газа.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Хозсуда Львовской области.

Речь идет о долге поставки газа с октября 2019 года по июль 2020 года.

По данным "Нафтогаза", на 05.05.2021 года задолженность всех региональных газосбытовых предприятий перед ним составляла 23,6 млрд грн.

Группа РГК Фирташа, по оценкам участников рынка, контролирует около 70% распределения газа в Украине.