"Укравтодор" позичив 700 мільйонів доларів на міжнародних ринках

"Укравтодор" випустив євробонди на 700 мільйонів доларів під 6,25% річних на строк 7 років під державні гарантії.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Кошти використають для оновлення дорожньої інфраструктури.

Повідомляється, що в ході розміщення Укравтодор отримав заявок на майже 2,4 млрд доларів, що більше ніж втричі перевищило запланований обсяг випуску.

Організаторами випуску єврооблігацій стали J.P. Morgan, Dragon Capital та "Укрексімбанк".

Економічна правда