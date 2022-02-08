Небоскреб на "Левобережной" уже три года не могут передать Нацполиции из-за "Нафтогаза"

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Передача недостроенного здания по улице Шептицкого в Киеве на баланс Национальной полиции задерживается по вине действующего балансодержателя – НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Распоряжение правительства от 2018 года об отчуждении объекта незавершенного строительства для нужд НПУ до сих пор не реализовано.

Заместитель директора департамента управления инвестиций и недвижимого имущества Нацпола Александр Дятленко заявил, что "Нафтогаз" до сих пор не предоставил свои кандидатуры в профильную комиссию.

"В связи с непредоставлением НАК "Нафтогаз Украины" кандидатур в состав комиссии по приему-передаче указанного объекта незавершенного строительства и технической документации на него упомянутое недвижимое имущество принадлежит "Нафтогазу" как частная собственность", – говорится в ответе Нацполиции на запрос ЭП.

Подробнее читайте в статье: Заброшенные здания и незаконные новостройки Киева. Что с ними будет делать правительство?

Экономическая правда