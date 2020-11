Суд продолжит изучать законность договора Приватбанка с детективами Kroll

Киевский апелляционный суд обязал Соломенский райсуд продолжить рассмотрение по сути дела о законности договоров Приватбанка с его консультантами, в том числе с Kroll, Alixpartners, Hogan Lovells и "Астерс".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Киевский апелляционный суд по делу (по иску – ред) Коломойского о признании недействительными договоров с консультантами Приватбанка отменил определение об оставлении иска без рассмотрения (от 9 июня этого года – ред) и отправил дело в Соломенский райсуд для продолжения рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

Согласно определению суда в едином госреестре судебных решений, ответчиками по соответствующему делу также выступают Национальный банк, Министерство финансов, компании-консультанты банка.

Напоминаем:

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.