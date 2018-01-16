Коломойский и Боголюбов "намошенничали" в Приватбанке на 5,5 миллиарда долларов - аудит

Ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе НБУ.

К такому выводу пришли детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка.

Ключевые результаты расследования представлены тезисами, подтверждающими выводы о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба, кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.

По мнению аудиторов, многочисленные признаки свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО "Приватбанк".

Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников "Приватбанка".

Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц.

Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).

Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

"Приватбанк" неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

К национализации в декабря 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами.

Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка меньшей мере в 5,5 миллиарда долларов.

Сообщается, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных Меморандумом, "проведение экономического расследования операций ПАО "Приватбанк" для определения, имело ли место правонарушение или плохая банковская практика в период до его национализации".

Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Напомним, ранее Соломенский районный суд города Киева по иску Игоря Коломойского запретил компаниям, которые вели расследование вывода средств из Приватбанка перед национализацией, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем Приватбанка.

На 3 января Соломенский райсуд Киева разблокировал проведения расследования, в ответ на что Коломойский подал апелляцию.

4 января было принято решение о запрете юристам Приватбанка судиться с Игорем Коломойский в украинских и зарубежных судах.

15 января стало известно, что эту обеспечительную меру отменили.

Как сообщалось, 19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

Ранее Приватбанк обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

Приватбанк обратился в Высокий суд Англии с просьбой на период рассмотрения дела, до вынесения решения, наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам банка, в размере 3 млрд долларов.

Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мерам.

Как известно, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Сейчас проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации Приватбанка.

Владельцы евробондов ПриватБанка потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долларов, братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с Приватбанком лицами.

Кроме того Геннадий Боголюбов требовал у правительства Украины компенсировать ему потерю доли в "Привате", а Игорь Коломойский в суде обжаловал признание банка неплатежеспособным и саму национализацию.

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