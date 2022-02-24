ПриватБанк отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт физлиц
Четверг, 24 февраля 2022, 15:25
Государственный ПриватБанк отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт физлиц.
Об этом банк сообщил в Facebook.
"Мы будем обязательно держать вас в курсе всех новостей о работе банка в это время", - говорят в пресс-службе.
Ранее в ПриватБанке заявили, что отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.
Срок действия карт ПриватБанка автоматически продлили на 180 дней.
Национальный банк зафиксировал курс гривни на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.
Экономическая правда
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