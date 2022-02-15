Приватбанк: работу возобновили, допускают дальнейшие атаки
В ПриватБанке заявили, что банку удалось устранить последствия DDOS-атаки и возобновить стабильную работу систем.
Об этом ЭП сообщили в пресс-службе банка.
Службы не работали в течение одного часа. При этом трафик был интенсивным, поэтому это создавало дополнительные усложнения с доступом к услугам.
"Сообщаем, что нам удалось устранить последствия DDOS-атаки и возобновить стабильную работу систем", - отметили в Привате. В то же время, пользователи в дальнейшем жалуются на проблемы с доступом.
"Мы имеем в виду, что есть вероятность дальнейших атак, поэтому наша IT-команда делает все возможное, чтобы им противостоять должным образом", - резюмировали в госбанке.
Напоминаем:
Украинцы сообщают о сбоях о работе сайтов Приватбанка и Сбербанка, правительство заявило о кибератаке
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua