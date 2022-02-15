Приватбанк: работу возобновили, допускают дальнейшие атаки

В ПриватБанке заявили, что банку удалось устранить последствия DDOS-атаки и возобновить стабильную работу систем.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе банка.

Службы не работали в течение одного часа. При этом трафик был интенсивным, поэтому это создавало дополнительные усложнения с доступом к услугам.

"Сообщаем, что нам удалось устранить последствия DDOS-атаки и возобновить стабильную работу систем", - отметили в Привате. В то же время, пользователи в дальнейшем жалуются на проблемы с доступом.

"Мы имеем в виду, что есть вероятность дальнейших атак, поэтому наша IT-команда делает все возможное, чтобы им противостоять должным образом", - резюмировали в госбанке.

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