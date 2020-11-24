Суд продовжить вивчати законність договору Приватбанку з детективами Kroll

Київський апеляційний суд зобов'язав Солом'янський райсуд продовжити розгляд по суті справи про законність договорів Приватбанку з його консультантами, в тому числі з Kroll, Alixpartners, Hogan Lovells і "Астерс".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу банку.

"Київський апеляційний суд у справі (за позовом - ред) Коломойського про визнання недійсними договорів з консультантами Приватбанку скасував ухвалу про залишення позову без розгляду (від 9 червня цього року - ред) і відправив справу до Солом'янського райсуду для продовження розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Згідно з визначенням суду в єдиному держреєстрі судових рішень, відповідачами у відповідній справі також виступають Національний банк, Міністерство фінансів, компанії-консультанти банку.

Нагадуємо:

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також 6 компаній, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії Приватбанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 року суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.