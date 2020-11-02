Очередной объект "Укрспирта" приватизировали за рекордную сумму

Шестой объект "Укрспирт" "ушел с молотка" за цену, почти в три раза выше стартовой. Госпредприятие во Львовской области приобрело ООО "ФИНАНС-СЕРВИС ПЛЮС".

Об этом сообщает Фонд госимущества.

Суходольское место проведения деятельности (МПД) приватизировали за более 60 миллионов гривен, тогда как стартовая цена лота составляла 21,7 миллиона гривен. В аукционе приняли участие 4 компании.

Официально процедура приватизации будет завершенной после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.

Основным видом деятельности нового владельца госпредприятия отмечается оптовая торговля машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства.

В целом Фонд госимущества привлек более 268 миллионов гривен благодаря приватизации объектов "Украспирта" - на сегодня это 6 объектов недвижимости.

Ранее инвесторов нашли Немировская, Артемовское, Овечацкое, Лопатинское и Бершадское МПД.

Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года "Укрспирт" получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.

Накануне не состоялся аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода, его выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.