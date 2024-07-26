"Лукойл" увеличил морской экспорт нефти из-за украинских санкций против "Дружбы"

Крупнейшая частная нефтяная компания РФ увеличила экспорт через морские порты на 0,68 млн тонн нефти в июле.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что "Лукойл" увеличил экспорт через морские порты на 0,68 млн тонн нефти в июле.

Это произошло после того, как Венгрия и Словакия перестали получать нефть Лукойла по нефтепроводу "Дружба" из-за украинских санкций.

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В пятницу, 27 июля, стало известно, что "Лукойл" добавил еще три партии нефти Urals в экспортную программу июля: дополнительная партия будет перевалена в Новороссийске 28-29 июля, а еще две партии Urals по 100 тыс. тонн каждая - в Приморске 27-28 и 28-29 июля.

Ранее стало известно, что "Лукойл" добавил в план отгрузок из портов РФ в июле 0,34 млн тонн.

По мнению трейдеров, если ситуация с поставками не разрешится в ближайшую неделю, то "Лукойл" запланирует дополнительные объемы отгрузок в августе.

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Как накануне сообщил агентству источник в нефтяной отрасли, "Лукойл" пока не возобновил поставки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину в Словакию и Венгрию.

Кроме "Лукойла" дополнительные грузы к плану экспорта из Приморска и Усть-Луги в июле добавили Роснефть - 200 000 тонн и Газпромнефть - 100 000 тонн.

Таким образом, перевалка нефти из портов на западе РФ, Приморска, Усть-Луги и Новороссийска вырастет в июле на 0,23 млн баррелей в сутки к предыдущему плану до 1,79 млн баррелей в сутки.

Напомним:

Венгрия стремится решить проблему с транзитом "Лукойла" через Украину, чтобы предотвратить исчерпание запасов и дефицит топлива.

Словакия может прибегнуть к "неопределенным ответным мерам" на запрет Украины на транспортировку нефти российской компании "Лукойл" через свою территорию.

Венгрия будет блокировать выплату Украине €6,5 млрд из Европейского фонда мира, пока Киев не разрешит российскому "Лукойлу" транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию.