Руководитель "Укрэнерго" прокомментировал решение суда о проверке его на коррупцию

Дело, по которому ВАКС обязал НАБУ проверить руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, касается закупки госкомпанией бронежилетов.

Об этом сообщил руководитель НЭК "Укрэнерго" во время брифинга.

В начале российского вторжения "Укрэнерго" приобрела несколько сотен бронежилетов четвертого класса. Стоимость единицы - 16 400 грн с НДС.

"Эта цена была существенно ниже цены многих других государственных органов, которые в то же время покупали подобную амуницию, но к ним претензий нет", - говорит Кудрицкий.

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"Это старое и мертвое дело. Время от времени безымянные политологи оживляют этот кейс, вбрасывая его в медиапространство", - объясняет глава "Укрэнерго".

Глава энергокомпании уверен, что это очередная попытка создать информационный вброс. Это дело не имело и не будет иметь перспектив ни у правоохранительных органов, ни в судах, добавил он.

Напомним:

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СБУ и НАБУ разоблачили главу Департамента "Укрэнерго", который разворовывал бюджетные средства на закупки бронежилетов когда занимал должность. Ему грозит 6 лет заключения.

ВАКС применил меру пресечения к должностному лицу Национальной энергетической компании "Укрэнерго", которого уличили в растрате государственных средств.

Экономическая правда.