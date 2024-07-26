В Украине малым производителям крафтового алкоголя выдали первые лицензии
До недавнего времени крафтовый сегмент спиртных напитков в Украине отсутствовал или работал в тени.
Об этом сообщает пресс-служба Минагро.
В Украине выдали две первые лицензии частным предпринимателям на производство спиртовых дистиллятов и спиртных напитков.
Сообщается, что их получили малые производители из Одесской и Киевской областей.
Выдача лицензий стала возможной после принятия Верховной Радой в июне прошлого года законопроекта по упрощению условий производства дистиллятов субъектами малого предпринимательства и постановления Кабмина об упрощении получения лицензии производства крафтового алкоголя.
Согласно новым правилам, малые производители дистиллятов должны подавать отчет об объемах произведенной и реализованной продукции ежеквартально (вместо ежемесячно). Также уменьшен штраф за непредставление или неправильное представление такой отчетности с 17 500 грн до 1020 грн.
Стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов уменьшена с 500 000 грн до 30 000 грн.
В сообщении отмечают, что до принятия нормативных актов крафтовый сегмент спиртных напитков в Украине отсутствовал или функционировал в тени из-за сложной регуляторной базы.
Теперь производители имеют возможность создать свое собственное дело и переработать сельскохозяйственную продукцию на продукцию с добавленной стоимостью, которая будет иметь спрос на внутреннем и внешнем рынках.
Читайте также: Украина повышает градус. Против грузинских и армянских виноделов готовят санкции
Экономическая правда