В Украине малым производителям крафтового алкоголя выдали первые лицензии 

До недавнего времени крафтовый сегмент спиртных напитков в Украине отсутствовал или работал в тени.

Об этом сообщает пресс-служба Минагро.

В Украине выдали две первые лицензии частным предпринимателям на производство спиртовых дистиллятов и спиртных напитков.

Сообщается, что их получили малые производители из Одесской и Киевской областей.

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Выдача лицензий стала возможной после принятия Верховной Радой в июне прошлого года законопроекта по упрощению условий производства дистиллятов субъектами малого предпринимательства и постановления Кабмина об упрощении получения лицензии производства крафтового алкоголя.

Согласно новым правилам, малые производители дистиллятов должны подавать отчет об объемах произведенной и реализованной продукции ежеквартально (вместо ежемесячно). Также уменьшен штраф за непредставление или неправильное представление такой отчетности с 17 500 грн до 1020 грн.

Стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов уменьшена с 500 000 грн до 30 000 грн.

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В сообщении отмечают, что до принятия нормативных актов крафтовый сегмент спиртных напитков в Украине отсутствовал или функционировал в тени из-за сложной регуляторной базы.

Теперь производители имеют возможность создать свое собственное дело и переработать сельскохозяйственную продукцию на продукцию с добавленной стоимостью, которая будет иметь спрос на внутреннем и внешнем рынках.

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Экономическая правда