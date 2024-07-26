Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк выпустил новую монету, посвященную медикам 

Пятница, 26 июля 2024, 19:30 - Виктор Волокита
 

26 июля 2024 года Национальный банк Украины представил новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо медикам!". 

Об этом сообщает пресс-служба НБУ 

На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины. 

Вверху на зеркальном фоне отчеканена надпись УКРАИНА, справа от надписи малый Государственный Герб Украины. 

Реклама:

На реверсе - в центре композиции смоделированы пересекающиеся полоски бинта. 

Напомним:

25 июня перед личным составом Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в одном из военных госпиталей Киева презентовали новую оборотную монету номиналом 10 грн., которая посвящена военным медикам 

Реклама:
НБУ Нацбанк
Реклама:
Материалы по теме
Украинские банки ожидают повышения спроса на все виды кредитов  26 июля 2024, 13:45
Новости 25 июля: рейтинг Украины упал до преддефолтного, трети хватает денег только на еду 25 июля 2024, 21:00
В рамках меморандума кредитования энергетики банки получили заявок на 38 миллиардов 25 июля 2024, 14:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте