Нацбанк выпустил новую монету, посвященную медикам
Пятница, 26 июля 2024, 19:30 -
26 июля 2024 года Национальный банк Украины представил новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо медикам!".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ
На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины.
Вверху на зеркальном фоне отчеканена надпись УКРАИНА, справа от надписи малый Государственный Герб Украины.
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На реверсе - в центре композиции смоделированы пересекающиеся полоски бинта.
Напомним:
25 июня перед личным составом Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в одном из военных госпиталей Киева презентовали новую оборотную монету номиналом 10 грн., которая посвящена военным медикам
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