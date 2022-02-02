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Правительство назначило нового временного руководителя "Укрспирта"

Среда, 2 февраля 2022, 14:35
 
фото: укрспирт

Кабмин временно возложил выполнение обязанностей директора ГП "Укрспирт" на Виталия Жадобина.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Согласно декларациям, Жадобин ранее работал в "Укрспирте" начальником управления.

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Напоминаем:

И.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун заявил, что покидает свой пост.

Ранее Министерство экономики объявило о начале конкурсного отбора на должность директора ГП "Укрспирт".

Национальная полиция 25 ноября провела обыски в помещении центрального аппарата ГП "Укрспирт" и дома у его временного директора.

Экономическая правда

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Кабмин Укрспирт

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