Правительство назначило нового временного руководителя "Укрспирта"
Кабмин временно возложил выполнение обязанностей директора ГП "Укрспирт" на Виталия Жадобина.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
Согласно декларациям, Жадобин ранее работал в "Укрспирте" начальником управления.
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Напоминаем:
И.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун заявил, что покидает свой пост.
Ранее Министерство экономики объявило о начале конкурсного отбора на должность директора ГП "Укрспирт".
Национальная полиция 25 ноября провела обыски в помещении центрального аппарата ГП "Укрспирт" и дома у его временного директора.
Экономическая правда
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