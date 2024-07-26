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БЭБ сообщило о подозрении российскому олигарху Шелкову: в чем обвиняют

Пятница, 26 июля 2024, 17:09 - Виктор Волокита
 
Шелков
РБК

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины установили, что российский олигарх Шелков создал преступную организованную группу. 

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Согласно сообщению, в состав группы вошли бывший директор ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", бенефициар и директор австрийской компании. 

Сейчас Шелкову и одному из топ-менеджеров комбината сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. 

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В частности, в течение 2020-2021 годов Шелков организовал поступление различных титаносодержащих концентратов почти на 90 млн грн в компании, которые причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны РФ, обеспечение потребностей оборонно-промышленного комплекса, создание стратегических резервов страны-агрессора для ведения войны против Украины. 

"Чтобы скрыть поставки продукции в РФ, подозреваемые разработали схему, согласно которой титаносодержащие концентраты по контрактам поставлялись в австрийскую компанию, но фактически сразу отгружались на предприятия РФ. 

Последние платили полную стоимость на счета австрийской компании по рыночным ценам. В свою очередь австрийская компания платила украинской уже по заниженным ценам", - говорится в сообщении.

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По данным БЭБ, такие действия привели к занижению прибыли компании и соответственно неуплате почти 18,5 млн грн налогов. 

Досудебное расследование продолжается. 

Напомним:

Шелков владел горно-обогатительным комбинатом (ГОК) с 2012 года. Предприятие является одним из крупнейших в мире производителей титана и входило в состав российской государственной корпорации "Ростех".

Ранее в рамках уголовного производства детективы БЭБ обеспечили наложение ареста на корпоративные права и весь имущественный комплекс, транспортные средства упоминавшегося горно-обогатительного комбината, а также на средства, которые находятся на банковских счетах предприятия.

Это имущество и активы взысканы в доход государства. Комбинат находится в собственности Украины и управляется Фондом государственного имущества.

Экономическая правда

Россия БЭБ война
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