БЭБ сообщило о подозрении российскому олигарху Шелкову: в чем обвиняют

Шелков РБК

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины установили, что российский олигарх Шелков создал преступную организованную группу.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Согласно сообщению, в состав группы вошли бывший директор ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", бенефициар и директор австрийской компании.

Сейчас Шелкову и одному из топ-менеджеров комбината сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Реклама:

В частности, в течение 2020-2021 годов Шелков организовал поступление различных титаносодержащих концентратов почти на 90 млн грн в компании, которые причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны РФ, обеспечение потребностей оборонно-промышленного комплекса, создание стратегических резервов страны-агрессора для ведения войны против Украины.

"Чтобы скрыть поставки продукции в РФ, подозреваемые разработали схему, согласно которой титаносодержащие концентраты по контрактам поставлялись в австрийскую компанию, но фактически сразу отгружались на предприятия РФ.

Последние платили полную стоимость на счета австрийской компании по рыночным ценам. В свою очередь австрийская компания платила украинской уже по заниженным ценам", - говорится в сообщении.

Реклама:

По данным БЭБ, такие действия привели к занижению прибыли компании и соответственно неуплате почти 18,5 млн грн налогов.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним:

Шелков владел горно-обогатительным комбинатом (ГОК) с 2012 года. Предприятие является одним из крупнейших в мире производителей титана и входило в состав российской государственной корпорации "Ростех".

Ранее в рамках уголовного производства детективы БЭБ обеспечили наложение ареста на корпоративные права и весь имущественный комплекс, транспортные средства упоминавшегося горно-обогатительного комбината, а также на средства, которые находятся на банковских счетах предприятия.

Это имущество и активы взысканы в доход государства. Комбинат находится в собственности Украины и управляется Фондом государственного имущества.

Экономическая правда