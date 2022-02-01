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Руководитель Укрспирта уходит с должности

Вторник, 1 февраля 2022, 12:10
 
Сергей Блескун 
фото: укрспирт

И.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун заявил, что покидает свой пост.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня завершается мой последний рабочий день в Укрспирте. Со дня моего назначения прошло 819 дней... Заявление подано по собственному желанию", - написал Блескун.

По его словам, он выиграл конкурс на должность директора "Укрспирта", но так и не был назначен на должность.

Блескуна назначили на должность в ноябре 2019 года во времена правительства Алексея Гончарука.

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Напоминаем:

Ранее Министерство экономики объявило о начале конкурсного отбора на должность директора ГП "Укрспирт".

Национальная полиция 25 ноября провела обыски в помещении центрального аппарата ГП "Укрспирт" и дома у его временного директора.

Экономическая правда

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Укрспирт

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