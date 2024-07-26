Где в Украине дешевле всего снимать квартиру: опубликован рейтинг

Ужгород стал самым дорогим украинским городом по стоимости аренды жилья, далее следуют Львов и Киев.

Об этом сообщает пресс-служба "Лун", передает "Интерфакс".

"В первые два года войны Львов считался самым дорогим городом по аренде квартир, сейчас ситуация изменилась. Самым дорогим городом в июле стал Ужгород - однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 17,7 тыс. грн/мес. Это дороже, чем в столице или во Львове", – говорится в пресс-релизе.

По данным "Лун", средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры во Львове по состоянию на июль составляет 16,5 тыс. грн/мес, в Киеве - 15 тыс. грн/мес.

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Далее в рейтинге Черновцы - 12,3 тыс. грн/мес. в среднем за аренду однокомнатной квартиры, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Полтава, Ровно - по 12 тыс. грн/мес., Черкассы - 10 тыс. грн/мес., Хмельницкий - 9,5 тыс. грн/мес., Тернополь - 9,4 тыс. грн/мес.

"ЛУН" отмечает, что ранее дорогая для аренды жилья Одесса теперь занимает 14-е место с 7 тыс. грн/мес.

Сообщается, что низкие цены в целом зафиксированы в городах, которые приближены к прифронтовым зонам и страдают от военных действий: Чернигов (5,8 тыс. грн/мес.), Запорожье, Сумы (по 5,5 тыс. грн/мес.), Николаев (5 тыс. грн/мес.), Харьков и Херсон (по 4 тыс. грн/мес.).

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Напомним:

Интерес к покупке квартир в Украине достигает 70-80% своего довоенного уровня, но часть покупателей пока выдерживает паузу и откладывает решение о покупке.