САП и НАБУ подозревают экс-чиновников в нанесении "Центрэнерго" миллионных убытков 

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблениях трем лицам, которые нанесли одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины миллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Как говорится в сообщении, сейчас о подозрении сообщено:

бывшему заместителю министра энергетики;

бывшему народному депутату, бывшему первому заместителю председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства, ЖКХ и региональной политики Верховной Рады Украины, конечному владельцу частной компании;

экс-директору ГП "Укруголь".

САП не называет фамилий, однако известно, что речь идет о экс-нардепе Владимире Вечерко, экс-заместителе министра энергетики Максиме Немчинове и экс-директоре ГП "Укруголь" Михаиле Волошине.

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В сообщении САП отмечается, что в июле 2022 года с целью устойчивого прохождения отопительного сезона 2022/2023 Кабмин обязал ГП "Укруголь" поставлять уголь определенным производителям электрической энергии, среди которых и ПАО "Центрэнерго".

Однако правоохранители установили, что несмотря на имеющиеся ограничения, конечный владелец частной компании в сговоре с экс-заместителем министра энергетики Украины склонил директора государственного предприятия "Укруголь" к продаже угля именно его компании, которая на момент продажи уже имела задолженность, которая достигала более 50 млн грн.

Как следствие, частная компания получила почти 24 тыс. тонн угля, который впоследствии перепродала по завышенной стоимости и получив прибыль в размере 20 млн грн.

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В то же время ПАО "Центрэнерго" недополучило 12,5 тыс. тонн угля, который в октябре 2022 года было вынуждено выкупить по значительно завышенной стоимости, что нанесло в результате ущерб компании почти 12 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Экономическая правда