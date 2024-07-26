Минфин объясняет, почему не желательно повышать НДС 

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) имеет свои последствия, которые будут негативно влиять на всех граждан, особенно на уязвимые категории.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, которое дает ответ на вопрос, почему среди предложенных мер для финансирования дополнительных потребностей сектора безопасности и обороны на 500 млрд грн не предусматривается повышение НДС.

"С одной стороны, это легкий в администрировании инструмент, который позволяет получить дополнительные ресурсы", - отмечают в министерстве.

В то же время в Минфине отмечают, что вместо этого предлагается более социально справедливая модель, которая предусматривает установление военного сбора, в частности, на товары, которые не являются товарами первой необходимости. Такие как автомобили, недвижимость и ювелирные изделия.

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"Стоит отметить, что автомобили, которые ввозятся благотворительными и общественными организациями и передаются в пользу Вооруженных Сил Украины, не будут облагаться военным сбором, поскольку они не регистрируются в Сервисных центрах МВД", - добавили в пресс-службе.

Подробнее об изменениях читайте в материале: Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут

Напомним:

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Верховная Рада может вернуться к идее повышения ставки налога на добавленную стоимость в поиске возможностей наполнить государственный бюджет.

До конца года бюджету не хватает полтриллиона гривен для финансирования сектора обороны. Как следствие, правительство Минфин разработало проект изменений в бюджет на соответствующую сумму.

Наполнять бюджет планируют из четырех основных источников: 125 млрд грн с повышения и введения новых налогов, 126 млрд грн от сбережения на обслуживании и погашении государственного долга, 160 млрд грн - от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 89 млрд грн - перевыполнение существующих налогов и сборов.

Предлагается увеличить ставку военного сбора с 1,5% до 5% для физлиц, ввести военный сбор для юридических лиц в размере 1% от дохода, ввести военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп в размере 800 грн в месяц, ввести военный сбор для ФЛП третьей группы в размере 1% от дохода.

Такой подход вызвал критику. 13 аналитических центров предложили Кабинету министров повысить НДС, а не военный сбор. Первоначальное предложение правительства предусматривало повышение ставки НДС с 20% до 22-23%, военного сбора - с 1,5% до 5%. Кроме того, ожидалось, что последний будут платить и физлица-предприниматели.

В Минфине считают, что предлагают наиболее мягкий вариант финансирования дополнительных военных нужд среди всех возможных. Предполагалось, что бюджетный и налоговый законопроекты примут в обоих чтениях в июле, однако 23 июля в работе украинского парламента объявили перерыв до августа.