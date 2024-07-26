В Раде объяснили, когда надо принять изменения в бюджет, чтобы военные вовремя получили зарплаты

Если расходы бюджета не увеличить на полтриллиона в середине сентября, у правительства не будет средств на выплаты зарплат военным в конце сентября.

Об этом в подкасте ЭП "Хроники экономики" рассказала председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

Вследствие задержек поставок оружия от США в начале года государство в первой половине года использовало для закупки оружия средства из бюджета, предусмотренные на вторую половину года.

"Мы сделали приближение расходов обороны на почти 5 миллиардов долларов. То есть, расходы с сентября, октября, ноября и декабря были приближены на начало года и использованы для закупки оружия, которое мы вынуждены были покупать за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало", - объясняет Пидласа.

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Таким образом, когда делали приближение, то в росписи "переставляли" средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре, ноябре, в ячейку закупки оружия в начале года. Как следствие, нужно, чтобы изменения в бюджет были подписаны и заработали до середины сентября, чтобы в конце сентября выплатить денежное обеспечение военнослужащим.

Что касается законопроекта о налоговых изменениях, который также должны принять дополнительно к "бюджетному" законопроекту, то они вступают в силу, как правило, с первого числа следующего за принятием месяца.

"Чтобы это было возможно с 1 сентября 2024 года, нужно их принять в конце августа. Я думаю, что у нас будет такая возможность. ... Попробуем сократить сроки подачи правок между чтениями до семи дней. Не гарантирую, что народные депутаты это поддерживают, но мы будем стараться", - отметила глава комитета Рады.

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Также доступна сокращенная текстовая версия: "Мы еще вернемся к идее повышения НДС". Глава бюджетного комитета Пидласа о пересмотре налогов.

Напоминаем:

До конца года бюджету не хватает полтриллиона гривен для финансирования сектора обороны. Как следствие, правительство Минфин разработало проект изменений в бюджет на соответствующую сумму.

Наполнять бюджет планируют из четырех основных источников: 125 млрд грн с повышения и введения новых налогов, 126 млрд грн от сбережения на обслуживании и погашении государственного долга, 160 млрд грн - от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 89 млрд грн - перевыполнение существующих налогов и сборов.

Предлагается увеличить ставку военного сбора с 1,5% до 5% для физлиц, ввести военный сбор для юридических лиц в размере 1% от дохода, ввести военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп в размере 800 грн в месяц, ввести военный сбор для ФЛП третьей группы в размере 1% от дохода.

Такой подход вызвал критику. 13 аналитических центров предложили Кабинету министров повысить НДС, а не военный сбор. Первоначальное предложение правительства предусматривало повышение ставки НДС с 20% до 22-23%, военного сбора - с 1,5% до 5%. Кроме того, ожидалось, что последний будут платить и физлица-предприниматели.

В Минфине считают, что предлагают наиболее мягкий вариант финансирования дополнительных военных нужд среди всех возможных. Предполагалось, что бюджетный и налоговый законопроекты примут в обоих чтениях в июле, однако 23 июля в работе украинского парламента объявили перерыв до августа.