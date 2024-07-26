Без бюджетных средств: на Оболонском острове обустраивают новые скамейки для сидений

В Киеве продолжается обустройство Оболонского острова: за счет меценатов на его территории устанавливают новые скамейки для сидений.

Об этом сообщает КП "Плесо".

Как говорится в сообщении, скамейки размещают на защитных сооружениях, расположенных вдоль всего пляжа и служат как препятствия выдуванию песка с пляжей или насыпанию песка на пешеходные дорожки.

Кроме того, КП "Плесо" обустроило деревянные трапы вокруг защитных сооружений и планирует реализовать подходы к воде для маломобильных групп населения.

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Защитные сооружения и скамейки приобретены за счет меценатов и сейчас их устанавливают коммунальщики "Плесо".

Коммунальщики отметили, что бюджетные средства на эти работы не привлекались.

По данным с камер видеонаблюдения, установленных в новой зоне отдыха, после ее открытия в конце мая рекреационную зону и новый пешеходный мост посетили уже более 400 тысяч человек.

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Экономическая правда