Фонд госимущества выставил на продажу 5 спиртзаводов: какова суммарная стартовая цена

фото: укрспирт

Фонд госимущества объявил о проведении 5 приватизационных онлайн-аукционов спиртзаводов – они состоятся в период с 25 февраля по 4 марта. Суммарная стартовая цена всех аукционов – более 140 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта".

В список вошли следующие объекты ГП "Укрспирт":

Узловское (Львовская область) – аукцион 25 февраля. Стартовая цена – 21 708 351,18 грн;

Мариловское (Тернопольская область) – аукцион 28 февраля. Стартовая цена – 52 100 868,74 грн;

Струтинское (Львовская область) – аукцион 1 марта. Стартовая цена – 31 338 684,70 грн;

Краснослободское (Киевская область) – аукцион 2 марта. Стартовая цена – 9776602,60 грн;

Стадницкое (Киевская область) – аукцион 4 марта. Стартовая цена – 26 393 749,40 грн.

Подробная информация об объектах и ​​проведении аукционов – по ссылке https://bit.ly/3s3rZ4M.

С начала 2020 года было проведено 26 успешных аукционов по приватизации спиртовых активов на около 1,5 миллиарда гривен.

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Экономическая правда