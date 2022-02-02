Фонд госимущества выставил на продажу 5 спиртзаводов: какова суммарная стартовая цена
Среда, 2 февраля 2022, 15:35
Фонд госимущества объявил о проведении 5 приватизационных онлайн-аукционов спиртзаводов – они состоятся в период с 25 февраля по 4 марта. Суммарная стартовая цена всех аукционов – более 140 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта".
В список вошли следующие объекты ГП "Укрспирт":
- Узловское (Львовская область) – аукцион 25 февраля. Стартовая цена – 21 708 351,18 грн;
- Мариловское (Тернопольская область) – аукцион 28 февраля. Стартовая цена – 52 100 868,74 грн;
- Струтинское (Львовская область) – аукцион 1 марта. Стартовая цена – 31 338 684,70 грн;
- Краснослободское (Киевская область) – аукцион 2 марта. Стартовая цена – 9776602,60 грн;
- Стадницкое (Киевская область) – аукцион 4 марта. Стартовая цена – 26 393 749,40 грн.
Подробная информация об объектах и проведении аукционов – по ссылке https://bit.ly/3s3rZ4M.
С начала 2020 года было проведено 26 успешных аукционов по приватизации спиртовых активов на около 1,5 миллиарда гривен.
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Экономическая правда
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