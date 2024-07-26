Резервный фонд, из которого финансируют срочное восстановление и фортификации, почти пустой

В Резервном фонде госбюджета, из которого правительство выделяет средства на срочные нужды восстановления и фортификации, осталось всего полмиллиарда гривен из 56 млрд грн предусмотренных на 2024 год.

Об этом в подкасте ЭП "Хроники экономики" рассказала председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

В рамках увеличения расходов бюджета на полтриллиона гривен, из которых 495 млрд грн направят на армию, правительство также предлагает выделить 4,5 млрд грн на пополнение Резервного фонда госбюджета. Из этого фонда финансируются срочные расходы на восстановление и реконструкцию, а также оборонные нужды и строительство фортификаций.

"При принятии бюджета в Резервный фонд заложили около 42 миллиардов гривен. В течение этого года Кабмин увеличил его размер до 56 миллиардов. Однако из этой суммы пока осталось лишь 592 миллиона", - отметила Пидласа.

Реклама:

Также доступна сокращенная текстовая версия: "Мы еще вернемся к идее повышения НДС". Глава бюджетного комитета Пидласа о пересмотре налогов

Подробнее об изменениях читайте в материале: Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут

Напоминаем:

Реклама:

До конца года бюджету не хватает полтриллиона гривен для финансирования сектора обороны. Как следствие, правительство Минфин разработал проект изменений в бюджет на соответствующую сумму.

Наполнять бюджет планируют из четырех основных источников: 125 млрд грн с повышения и введения новых налогов, 126 млрд грн от сбережения на обслуживании и погашении государственного долга, 160 млрд грн - от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 89 млрд грн - перевыполнение существующих налогов и сборов.

Предлагается увеличить ставку военного сбора с 1,5% до 5% для физлиц, ввести военный сбор для юридических лиц в размере 1% от дохода, ввести военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп в размере 800 грн в месяц, ввести военный сбор для ФЛП третьей группы в размере 1% от дохода.

Такой подход вызвал критику. 13 аналитических центров предложили Кабинету министров повысить НДС, а не военный сбор. Первоначальное предложение правительства предусматривало повышение ставки НДС с 20% до 22-23%, военного сбора - с 1,5% до 5%. Кроме того, ожидалось, что последний будут платить и физлица-предприниматели.

В Минфине считают, что предлагают наиболее мягкий вариант финансирования дополнительных военных нужд среди всех возможных. Предполагалось, что бюджетный и налоговый законопроекты примут в обоих чтениях в июле, однако 23 июля в работе украинского парламента объявили перерыв до августа.