Новости 26 июля: споры о повышении НДС, опустошенный Резервный фонд госбюджета 

Об НДС: Верховная Рада может вернуться к идее повышения ставки налога на добавленную стоимость в поиске возможностей наполнить государственный бюджет, которому до конца года не хватает полтриллиона гривен.

В то же время в Минфине считают, что повышение НДС имеет свои последствия, которые будут негативно влиять на всех граждан, особенно на уязвимые категории.

Об электроэнергии: Самый сложный период лета в украинской энергосистеме уже позади, ситуация улучшилась.

В субботу 27 июля графики почасовых отключений света будут действовать с 17:00 до 23:00 - только одна очередь отключений.

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О Южноукраинской АЭС: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило отключение энергоблока на Южно-Украинской АЭС на прошлой неделе из-за проблемы с трансформатором.

С 25 июля на должность генерального директора филиала ОП "Южноукраинская АЭС" переведен Вячеслав Стоянов.

О росактивах: ЕС передал первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных росактивов для Украины.

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О бюджете: В Резервном фонде госбюджета, из которого правительство выделяет средства на срочные нужды восстановления и фортификации, осталось всего 592 млн гривен из 56 млрд грн предусмотренных на 2024 год.

Эксклюзивы ЭП

"Мы еще вернемся к идее повышения НДС". Глава бюджетного комитета Пидласа о пересмотре налогов

Почему посреди года понадобилось искать полтриллиона гривен на армию, какие расходы будут сокращать и будет ли власть "печатать" гривны? Рассказывает председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Быстрее, выше - дешевле? Сколько Франция потратила на подготовку Олимпиады-2024

26 июля в Париже начинаются 33-е летние Олимпийские игры. Как французы готовились к их организации, сколько на них потратили и на каких локациях будут соревноваться спортсмены?