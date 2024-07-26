В субботу графики отключения света будут действовать только в течение шести часов

В субботу 27 июля графики почасовых отключений света будут действовать с 17:00 до 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Графики отключений на 27 июля. По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 17:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае изменений, энергетики оперативно сообщат об этом.

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Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Реклама: Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Напомним:

Самый сложный период лета в украинской энергосистеме уже позади, ситуация улучшилась.

С 27 июля графики отключения в Киеве сдвинутся на один час вперед для равномерной нагрузки на энергосистему.

Экономическая правда.