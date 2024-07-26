Количество работающих индустриальных парков в Украине в 2024 может вырасти до 20, в 2025 - до 30

Количество работающих индустриальных парков (ИП) в Украине до конца 2024 года может увеличиться как минимум до 20 (на сегодня уже работают 15), а в 2025 году их может работать не менее 30.

Так считает CEO группы компаний "Индустриальные парки Украины" Валерий Кирилко, передает "Интерфакс-Украина".

"Тренды таковы, что количество работающих парков увеличится значительно. Поэтому не совсем правильно говорить, что из 86 зарегистрированных парков работают только 15, ведь нужно разделять их историю до начала полномасштабного вторжения и после. До начала войны из зарегистрированных 62 парков работали только четыре, а сейчас уже 15", - рассказал Кирилко.

При этом он уточнил, что работающим парк считается при наличии сетей, хотя бы одного построенного объекта (склада или промышленного), управляющей компании и хотя бы одного действующего предприятия.

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Кирилко подчеркнул, что до войны, хотя существовал принятый еще в 2013 году закон об ИП, по сути не было никаких стимулирующих факторов для их развития, отсутствовала финансовая и техническая поддержка от государства.

"И те четыре парка, которые развивались до войны, - это частные: "Белая Церковь", "Коростень", "Соломоново" и "Винницкий кластер холодильного машиностроения". Они имели построенные объекты, резидентов. И здесь парадокс: количество резидентов было там даже больше, чем было зарегистрировано в Минэкономики, потому что многим работающим предприятиям было неинтересно регистрироваться как резидент", - рассказал эксперт.

Кроме того, отмечает он, планировалось, что создание ИП будут инициировать именно общины, которые привлекали бы управляющую компанию с инвестициями и резидентами. Однако ни одной профессиональной управляющей компании так и не появилось, а общины бюджетов не имеют - 70% из них "сидят" на субвенциях, которые распределены еще до их поступления.

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Первым толчком к развитию ИП, по его словам, стало полномасштабное вторжение России, поскольку появились более 1,5 тыс. релокированных предприятий, которые бросились искать даже не участки, а готовые промышленные объекты.

В то же время спрос "взбудоражил" владельцев промпарков, которые начали действовать, а релокированные предприятия начали искать себе участки и регистрировать ИП.

Вторым толчком к развитию и созданию именно работающих парков стало принятие в середине 2022 года большого пакета законов, что положило начало заинтересованности со стороны прежде всего резидентов.

"Как показала практика, создать парк - не проблема, проблема заполнить. И эти преференции наконец-то появились: 10 лет освобождения от налога на прибыль, от НДС и пошлины на оборудование - сейчас колоссальный запрос с этой стороны. Ну и наконец: в 2023 году впервые государство выделило финансовую помощь на 2024 год, 1 млрд грн", - рассказывает Кирилко.

По его словам, с учетом этих факторов возник интерес резидентов, которые либо начали искать парк, либо создавать их самостоятельно.

Подытоживая основные тренды развития ИП, Кирилко назвал общий бурный их рост (создание за год более 20), уменьшение коммунальных парков и увеличение частных (30% на 70%), почти отсутствие парков с "мертвой" перспективой, наличие у половины создаваемых парков будущих "качественных" участников с инвестициями, появление специализированных кластерных промпарков, спрос со стороны малого и среднего бизнеса.

Напомним:

Сейчас в Реестр индустриальных парков внесено 86 парков, в частности в 2024 году - 18.

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Экономическая правда