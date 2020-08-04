"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 309 новых кредитов

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступные креидиты 5-7-9%" заключили 309 новых кредитных соглашений на общую сумму 950 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего, по состоянию на 3 августа 2020 года, уже выдано 1755 кредитов на общую сумму 3,363 миллиарда гривен.

"Полугодовой опыт программы показывает, что наибольшим спросом пользуются именно кредиты на рефинансирование предыдущих займов. Только на прошлой неделе портфель рефинансированных кредитов вырос почти на миллиард гривен (864 млн гривен) и уже превышает 2 млрд грн (2,513 млрд грн). В целом сумма таких заявок достигает 7,544 млрд гривен", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним:

В Офисе президента заявляют, что программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется, по состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний.

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

Экономическая правда