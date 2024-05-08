"Укрэнерго" о последствиях атаки: импорт электроэнергии не способен полностью перекрыть дефицит

После массированной атаки РФ по энергоинфраструктуре Украины 8 мая потеря генерации электроэнергии является достаточно существенной - импорт электроэнергии из Европы не способен полностью перекрыть дефицит в энергосистеме.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире УП. Live.

По словам Кудрицкого, анонсированное ранее ограничение энергопотребления для промышленных потребителей "почти гарантированно" будет, для бытовых - "зависит от того, насколько все мы как потребители сможем сэкономить, добровольно ограничить свое электропотребление".

Он добавил, что после атаки 8 мая достаточно большой дефицит генерации.

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"Пострадало много важных электростанций - это и три электростанции ДТЭК, и две ГЭС, поэтому мы чувствуем этот дефицит.

Объекты "Укрэнерго", к сожалению, постоянно являются целями для врага, но влияние на объекты компании сейчас не является решающим для энергосистемы, решающим является повреждение большого количества энергоблоков на ТЭС и ГЭС", - пояснил председатель правления „Укрэнерго".

"Повреждения достаточно масштабные, достаточно существенной является потеря генерации. Насколько существенной, что даже импорт электроэнергии из Европы не способен полностью перекрыть дефицит, который образовался в энергосистеме", - подчеркнул он.

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По его словам, ремонтные работы идут постоянно - разные объекты имеют разные степени повреждения.

Напомним:

Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях. В вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.

Сообщалось, что вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.

Экономическая правда