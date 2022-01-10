"Тысячу вакцинированным" смогут получить несовершеннолетние

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Правительству поручили разработать отдельную программу для выплат тысячи гривень вакцинированным от COVID-19 украинцам, не достигшим 18 лет.

Об этом сообщает Офис президента.

Соответствующую задачу президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров во время селекторного совещания 10 января.

Тысячу гривен планируется выплачивать в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, в настоящее время помощь выплачивают восемь банков-партнеров, в программу должны присоединиться еще 15 финансовых учреждений.

В Украине на 10 января против COVID-19 вакцинировано 14,8 млн. человек, из которых 13,98 млн. получили две дозы. Бустерную дозу получили 20 тысяч человек

Напоминаем:

По программе "єПідтримка" украинцы потратили уже более 1 млрд грн, больше покупали книги и билеты в кино. Всего украинцы получили 6,4 млрд. грн.

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривень через приложение "Дія".

Сейчас это можно сделать только на цифровые карты, однако отдельные банки начинают выдавать физические карты.

Потратить средства можно только на определенные категории, такие как кино, книги, спорт и т.д. Со второй половины января лицам старше 60 лет позволят потратить средства на приобретение лекарств.

Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года. В ІІ-ІІІ квартале 2022 года также представят офлайн-механизм для людей, не имеющих смартфонов.

Экономическая правда



