"Доступные кредиты 5-7-9%": В Минфине рассказали, сколько кредитов выдали банки за прошлую неделю

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Всего же в рамках программы уже выдано 554 кредита на сумму более трети миллиарда гривен (348,4 млн грн)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что банки также начали кредитования по новому инструменту программы - частичные кредитные гарантии.

"На прошлой неделе Укргазбанк выдал два таких "гарантированных кредита" на общую сумму 2,8 млн гривен. В первом случае - кредит получило действующее предприятие, поэтому доля государственных гарантий по этому займу составила 50%. Во втором случае участником программы стал стартап, которому банк предоставил гарантию Фонда развития предпринимательства на 80% от суммы кредита.

Первый кредит под госгарантии получило фермерское хозяйство по выращиванию ягод в Запорожской области. Сумма кредита - 1,5 млн грн сроком на 5 лет. А первый кредит для стартапа получил хмельничанин для запуска эко-производства поджигателей огня из волокон древесной шерсти. Сумма этого кредита - 1,3 млн грн под 7% годовых", - рассказали в Минфине.

Также сообщается, что на прошлой неделе Фонд подписал соглашения с 3 новыми банками - "Альфа Банком", банком "Глобус" и Поликомбанком.

"В ближайшее время будут подписаны соглашения с ОТП Банком и Международным Инвестиционным Банком. Готовятся для утверждения Советом Фонда заявки об участии в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" от Креди Агриколь Банка и Агропросперис Банка", - добавили в Минфине.

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Напомним:

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

Экономическая правда