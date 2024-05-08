Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных семи миллиардов евро – Минфин

Министерство финансов Украины и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 6-7 мая провели первый в 2024 году пересмотр кредитного портфеля совместных проектов. При этом объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных семи миллиардов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что в 2023 году удалось привлечь более 261 млн евро инвестиционной составляющей по проектам - вдвое больше по сравнению с 2021 годом и в 8 раз больше, чем в 2022 году. Инвестиционная выборка в 2023 году стала крупнейшей за годы сотрудничества с ЕИБ, добавили в министерстве.

Подчеркивается, что объем портфеля совместных проектов в государственном и частном секторе является крупнейшим за все годы сотрудничества Украины с банком - более 7 млрд евро, а с начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ - более 2 млрд евро.

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На стадии реализации находится 23 проекта общим объемом более 4,8 млрд евро.

"Из них 11 проектов направлены на поддержку транспортной инфраструктуры, 5 инициатив реализуется в муниципальном секторе, включая проекты восстановления социальной инфраструктуры, энергосектор включает 4 инвестиционных проекта, в сфере образования - 2, а также 1 инвестиционный проект, направленный на поддержку и модернизацию логистической сети АО „Укрпочта", - отчитались в Минфине.

Кроме этого, в апреле 2024 года Украина и ЕИБ подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в государственном и частном секторах экономики Украины, которым определены приоритеты и направления дальнейшего сотрудничества.

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"В частности, особое внимание уделено инвестициям в логистику и энергетический сектор и повышение его безопасности, развития и надежности, а также инвестициям, направленным на повышение уровня гражданской защиты и инфраструктуру здравоохранения", - добавили в министерстве.

Экономическая правда