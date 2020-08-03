"Доступные кредиты 5-7-9%": Уже выдали кредитов на более чем 3 миллиарда

В Офисе президента заявляют, что программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется, по состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Инициированная президентом в начале года программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется.

По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)", - рассказала Ковалив.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Отмечается, что программа кредитования "5-7-9%" доступна в 18 банках.

Читайте также: "Дожмет" ли Зеленский банки: в правительстве придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"

Напомним:

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

Экономическая правда