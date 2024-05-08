Против Google в Британии подали иск на 17 миллиардов долларов из-за онлайн-рекламы

Материнская компания Google Alphabet призвала лондонский трибунал заблокировать массовый иск, который обвиняет ее в злоупотреблении своим доминированием на рынке онлайн-рекламы.

Об этом пишет Reuters.

Иск требует возмещения убытков в размере до 13,6 миллиарда фунтов стерлингов (16,9 миллиарда долларов) от имени издателей веб-сайтов и приложений, базирующихся в Великобритании, которые утверждают, что понесли убытки из-за якобы антиконкурентного поведения Google.

В начале трехдневных слушаний в среду адвокаты Ad Tech Collective Action обратились в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции с просьбой засвидетельствовать, что дело может быть передано в суд.

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Google, однако, заявил, что дело является непоследовательным и не объясняет, каким образом предполагаемое антиконкурентное поведение якобы нанесло ущерб издателям.

Адвокат Ad Tech Collective Action Роберт О'Донохью заявил, что лондонский иск был "последним в серии крупных дел о злоупотреблении преимуществами с участием Google".

Дело рассматривается на фоне постоянных проверок рекламного бизнеса Google со стороны регуляторов, в частности британского Управления по вопросам конкуренции и рынков и Европейской комиссии, которые, по словам О'Донохью, завершатся в ближайшее время.

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О'Донохью также упомянул о двух многомиллиардных штрафах, наложенных на Google Европейской комиссией за поисковый сервис для онлайн-покупок и требование предварительно устанавливать Google Search и браузер Chrome на мобильные устройства на базе Android.

Google также борется с двумя судебными исками в США, один из которых подан Министерством юстиции, а другой - Техасом и другими штатами, которые обвиняют компанию в антиконкурентном поведении.

Компания "решительно отвергает основные обвинения в свой адрес", заявили ее адвокаты в судебных документах по делу CAT. "Влияние Google в индустрии рекламных технологий было чрезвычайно проконкурентным", - говорят представители компании.

Экономическая правда