"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 309 нових кредитів

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступні креидити 5-7-9%" уклали 309 нових кредитних угод на загальну суму 950 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Загалом, станом на 3 серпня 2020 року, вже видано 1755 кредитів на загальну суму 3,363 мільярда гривень.

"Піврічний досвід програми засвідчує, що найбільший попит мають саме кредити на рефінансування попередніх позик. Лише минулого тижня портфель рефінансованих кредитів зріс майже на мільярд гривень (864 млн гривень) і вже перевищує 2 млрд грн (2,513 млрд). А загалом сума таких заявок сягає 7,544 млрд гривень", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо:

В Офісі президента заявляють, що програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується, станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 млрд грн для 1755 компаній.

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Економічна правда