Новости 8 мая: последствия очередной атаки РФ по энергообъектам, Сенниченко заочно арестовали

Об атаке РФ по энергообъектам. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях. В вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.

После массированной атаки РФ по энергоинфраструктуре Украины 8 мая потеря генерации электроэнергии является достаточно существенной - импорт электроэнергии из Европы не способен полностью перекрыть дефицит в энергосистеме.

Об Одессе и зерне. Глава Одесской ОВА Олег Кипер в августе 2023 года издал приказ об усилении таможенного контроля в регионе, который вводил особые правила для вывоза агропродукции на экспорт из Одесской области. По сути, на территории региона ввели отдельные таможенные правила - не такие, как на всей остальной территории Украины.

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О средствах от замороженных активах РФ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза 8 мая одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине, что является последним шагом для введения в действие этого механизма.

О Raiffeisen. Австрийский Raiffeisen Bank International после давления со стороны Вашингтона, который требовал отменить сделку, отказался от планов выкупить за 1,5 млрд евро замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag.

О Сенниченко. Во вторник следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко.

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