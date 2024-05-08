Жителям Харьковской области увеличат субсидию на неотапливаемый сезон

Кабинет Министров принял решение увеличить на нынешний неотапливаемый сезон для жителей Харькова и Харьковской области размер льгот и субсидий на электроэнергию.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

"Чтобы обеспечить социальную поддержку уязвимым категориям населения Харьковщины, правительство приняло решение увеличить на нынешний неотапливаемый сезон (с мая по сентябрь включительно) для жителей Харькова и области размер льгот и субсидий на электроэнергию. Ведь стоимость 1кВт поставляемой централизованно электроэнергии составляет 2,64 грн, а стоимость 1кВт, произведенного на дизельном топливе – в 5 раз больше (13,5 грн)", – сообщили в Минсоцполитики.

Как отмечают в ведомстве, благодаря этому решению средний размер субсидии на услугу по снабжению и распределению электрической энергии, которую получают харьковчане, увеличится со 106 до 530 грн в месяц, льготы с 74 до 370 гривен.

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Дополнительно обращаться за пересчетом субсидий не нужно, перерасчет размера субсидий и льгот для жителей Харькова и Харьковской области, подпадающих под действие решения правительства, Пенсионный фонд проведет автоматически.

Справка: по информации ПФУ, в населенных пунктах Харьковщины проживает около 35,7 тыс получателей жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Напомним:

На сессии городского совета Харькова приняли решение об освобождении предпринимателей от налога на землю, недвижимость и единого налога для ФЛП четвертой группы.