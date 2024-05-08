Глава Одесской ОВА Кипер взял под ручной контроль 85% агроэкспорта Украины – hromadske

Олег Кипер фото: одесская ОВА

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в августе 2023 года издал приказ об усилении таможенного контроля в регионе, который вводил особые правила для вывоза агропродукции на экспорт из Одесской области. По сути, на территории региона ввели отдельные таможенные правила - не такие, как на всей остальной территории Украины.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

Отмечается, что в прошлом году через порты Одесской области прошло 85% процентов агроэкспорта страны - то есть одним приказом была взята под контроль почти вся отрасль.

"Исследовав базу данных украинской таможни, доступ к которой был предоставлен международным сервисом ImportGenius, журналисты обнаружили 40 компаний с признаками фиктивности, которые вышли на рынок экспорта агропродукции после того, как он был взят под "ручной контроль" Одесской ОГА.

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Речь идет исключительно о компаниях, которые начали торговать зерном на экспорт после августа 2023 года, никогда не занимались экспортом ранее, были основаны или сменили владельцев в 2023 году, не входят в известные агрохолдинги и не имеют собственной земли", - говорится в материале.

Расследователи выяснили, что самая большая по объему экспорта из этих фирм имеет такой же номер телефона, как еще 139 юридических лиц. А на втором месте - компания, основателем которой, вероятно, является психолог из Узбекистана, на которого за последние два года в Украине было зарегистрировано 20 юридических лиц.

Все вместе "подозрительные" компании за последний квартал 2023 года вывезли через порты Одесской области примерно 800 тысяч тонн различной агропродукции общей стоимостью около 150 миллионов долларов, или 6 миллиардов гривен, подчеркивает издание.

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hromadske отмечает, что необходимость взятия рынка под "ручной контроль" сам глава Одесской ОВА Кипер объяснял борьбой против компаний-однодневок и так называемого черного экспорта.

"Речь идет о фирмах, которые вывозят зерно за границу, но не возвращают валютную выручку в страну и не платят налоги. Совершив несколько быстрых сделок на сумму в несколько миллионов долларов, компания просто исчезает, а потом оказывается, что директором там был какой-то беспризорник, а офиса компании не существует в природе", - поясняет издание.

"Я не могу кого-то обвинять, у меня просто нет фактов, но мы понимаем, что в нашей стране любой ручной контроль имеет повышенные риски коррупции", - заявил в комментарии журналистам заместитель председателя Всеукраинского аграрного союза "Аграрная рада" Дмитрий Кохан.

При этом в Одесской ОВА запрос на комментарий проигнорировали.

Экономическая правда