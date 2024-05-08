Произведенные в Украине спутниковые системы могут оказываться у российской армии – расследование "Следствие Инфо"

Производимые в Украине системы спутниковой интернет-связи Gilat SkyEdge массово импортируются в Россию.

Об этом сообщает "Следствие Инфо" со ссылкой на таможенные данные, которые есть в распоряжении издания.

Отмечается, что в 2023 году в Россию ввезли около 22 тысяч систем Gilat SkyEdge на сумму около 5 миллионов долларов. Эти системы производит в Ужгороде завод американской аутсорсинговой компании Jabil Circuit для израильской корпорации Gilat Satellite Networks.

По информации "Следствие Инфо", с начала полномасштабного вторжения в медиа регулярно появляются свидетельства о передаче таких систем Gilat российской армии на фронт.

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"Системы спутниковой связи Gilat массово продают дилеры по всей РФ, а в примечаниях к объявлению часто указано, что они "подходят для нужд "СВО". Это одна из причин, почему тарелки Gilat можно увидеть в отчетах и других помощников армии российских захватчиков", – говорится в расследовании.

В "Следствие Инфо" уточнили, что после начала полномасштабной войны компания Gilat не закрыла в РФ свой бизнес и продолжает импортировать оборудование через свою дочернюю компанию ООО "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)".

"Еще с начала 2000-х компания Gilat Satellite Networks помогала россиянам развивать сеть спутниковой связи как для частных нужд, так и для государственного сектора. Также Gilat является партнером крупнейших операторов спутниковой связи – дочерней компании "Ростелекома" РТКОММ, а также дочернего бизнеса "Газпрома" – ООО "Газпром Космические Системы". Одним из направлений деятельности компании является развитие технологий военной связи", – отмечают в "Следствие Инфо".

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Ростелеком закупает системы Gilat прямо в марте 2024 года. Также их поставляют в структуры МВД России, говорится в расследовании.

В то же время, руководитель санкционного направления проекта Trap Agressor Роман Стебловский в комментарии расследователям заявил, что ввести санкции в отношении такого бизнеса как Gilat сложно, ведь для этого нужны "очень четкие доказательства не просто использования их продукции военными, а использования в войне против Украины".

Напомним:

Россия, несмотря на санкции, до сих пор импортирует для своих истребителей более 2 000 компонентов, которые производят 200 компаний из 22 стран.