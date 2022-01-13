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Объем ипотечных кредитов достиг почти 8 миллиардов – опрос НБУ

Четверг, 13 января 2022, 16:55
 
unsplash

За 11 месяцев 2021 года банки Украины выдали 9,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 7,9 млрд грн.

Об этом свидетельствуют результаты опроса банков, проведенного НБУ.

"В целом за первые 11 месяцев 2021 года банки выдали 9,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 7,9 млрд грн.

По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году новое ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза в денежном измерении", - говорится в сообщении.

В то же время в ноябре 2021-го банки выдали 1025 ипотечных кредитов на общую сумму 845 млн грн, а о выдаче новой ипотеки в ноябре проинформировали 22 банка.

Отмечается, что новые кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным двигателем рынка: в ноябре их доля составляла около 90% всех предоставленных ипотечных кредитов.

"Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: 5 самых активных банков заключили 90% новых сделок", – добавили в Нацбанке.

При этом средняя сумма договора в ноябре возросла до 824,8 тыс. грн по сравнению с 803,9 тыс. грн в октябре.

А средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в ноябре 15,5% на первичном рынке и 13,5% – на вторичном.

"Несмотря на то, что в ноябре по сравнению с октябрем ставки несколько выросли, с начала года они все же снизились на 1,4 п. и на 0,4 п. соответственно", - резюмировали в НБУ.

Экономическая правда

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ипотека НБУ кредиты банки

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