Банки закрыли 450 отделений за год – НБУ

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В Украине в 2021 году банки закрыли 449 отделений; по состоянию на 1 января этого года осталось 6 685 отделений.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Больше всего в 2021 году закрыли отделений:

Ощадбанк – 235 отделений (по состоянию на 1 января в банке остаются действующими 1 602 отделения); Приватбанк – 220 (осталось 1 497 отделений); Укрсиббанк – 21 отделение (осталось 251 отделение).

Напоминаем:

В 2020 году банки закрыли 868 отделений; по состоянию на 1 января 2021 года оставалось 7 134 отделения.

Экономическая правда