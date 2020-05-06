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Смолий отчитается перед профильным комитетом Рады

Среда, 6 мая 2020, 13:15
 

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады заслушает отчет главы  НБУ Якова Смолия о деятельности Нацбанка.

Об этом сообщил в Facebook глава Комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, будет прямая трансляция выступления.

Напомним:

Ряд депутатов фракции "Слуга народа" хотят заслушать на заседании парламента председателя Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.

Гетманцев заявил, что юридических оснований для увольнения главы Национального банка Якова Смолия нет, парламент даст политическую оценку его работы.

Экономическая правда

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НБУ Рада

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