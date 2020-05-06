Смолий отчитается перед профильным комитетом Рады
Среда, 6 мая 2020, 13:15
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады заслушает отчет главы НБУ Якова Смолия о деятельности Нацбанка.
Об этом сообщил в Facebook глава Комитета Даниил Гетманцев.
По его словам, будет прямая трансляция выступления.
Напомним:
Ряд депутатов фракции "Слуга народа" хотят заслушать на заседании парламента председателя Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.
Гетманцев заявил, что юридических оснований для увольнения главы Национального банка Якова Смолия нет, парламент даст политическую оценку его работы.
Экономическая правда
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