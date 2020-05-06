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Смолій прозвітує перед профільним комітетом Ради

Середа, 6 травня 2020, 13:15
 

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради заслухає звіт голови НБУ Якова Смолія про діяльність Нацбанку.

Про це повідомив у Facebook голова Комітету Данило Гетманцев.

За його словами, буде пряма трансляція виступу.

Нагадуємо:

Низка депутатів фракції "Слуга народу" хочуть заслухати на засіданні парламенту голову Національного банку Яківа Смолія та надати оцінку його роботі в умовах карантину. 

Гетманцев заявив, що юридичних підстав для звільнення голови Національного банку Якова Смолія немає, парламент дасть політичну оцінку його роботи.

Економічна правда

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НБУ Рада

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