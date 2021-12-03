"Коллекторский" закон: НБУ приостановил лицензию компании из-за жалоб

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Национальный банк впервые приостановил лицензию коллекторской компании из-за жалоб потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, НБУ зафиксировал нарушение закона о взаимодействии коллекторов с потребителями у ООО "Кредитпроминвест" и ООО "ФК "Премиум актив". Речь идет о нарушении требований этического поведения при урегулировании просроченной задолженности.

При этом НБУ уже трижды за год налагал штрафы на "Кредитпроминвест" за нарушение требований этического поведения. Финучреждение совершило аналогичное нарушение, которое является систематическим, говорят в регуляторе.

Следовательно, за очередное нарушение НБУ временно остановил действие всех лицензий компании. Причина – систематичность нарушений и объем обращений граждан по поводу неэтичного поведения.

С даты приостановки лицензий и до принятия НБУ решения об их возобновлении компания теряет право, в частности, заключать или продлевать договоры о предоставлении услуг с клиентами по виду финуслуг, на предоставление которых были выданы лицензии.

Что касается "Премиум актива", то Нацбанк наложил на компанию максимальный штраф в 102 тысячи грн по тем же причинам - систематичность и объем обращений граждан.

Напоминаем:

Национальный банк предлагает установить дополнительные требования к закону о работе кредитодателей и коллекторов, в частности – запретить им взаимодействовать с потребителем анонимно.

Так, кредитодатели должны информировать потребителей в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору. НБУ также ведет реестр коллекторских компаний. Сейчас в нем 53 компании.

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-IX, который усиливает защиту должников от шантажа со стороны таких компаний.

Экономическая правда